Rimpac 2022 : du 29 juin au 4 août sous la direction des Etats-Unis

Photo : YONHAP News

Sur fond d’escalade de tensions avec la Chine comme avec la Russie, les Etats-Unis entameront le 29 juin le Rimpac, le plus grand exercice aéronaval de la planète. Cette année, il s’agit de sa 28e édition. 26 de leurs pays alliés, dont la Corée du Sud, prendront part à la manœuvre qui se déroulera jusqu’au 4 août dans et autour de Hawaï et de la Californie du Sud.Lancé en 1971, le Rim of the Pacific était initialement un exercice annuel avant de devenir biennal en 1974. Son enjeu est d’améliorer l’interopérabilité et les capacités d’opération des forces combinées des pays participants, de protéger les routes maritimes des nations riveraines du Pacifique et de faire face ensemble aux menaces.La troisième flotte de la Marine des Etats-Unis, qui est responsable des activités navales dans le Pacifique Est et Nord, a annoncé que cette année, 38 vaisseaux, quatre sous-marins, 170 avions et près de 25 000 soldats seraient mobilisés.Pour le pays du Matin clair, une flotte composée de navires de guerre, de submersibles, d'un avion de patrouille maritime et d'environ 1 000 marins y est attendue. Son ampleur n’a jamais été aussi importante depuis sa première participation en 1990.L’US Navy a affirmé que les Etats présents à l’opération s’entraîneraient conjointement pour un Indopacifique libre et ouvert. Une expression utilisée par les pays occidentaux pour contrer l’influence de l’empire du Milieu.