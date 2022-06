Le nouvel ambassadeur américain à Séoul prête serment aux Etats-Unis

Photo : YONHAP News

Philip Goldberg, le nouvel ambassadeur américain en Corée du Sud, a prêté serment au siège du département d’Etat, jeudi à Washington. Cette information a été postée aujourd’hui sur le compte twitter de l’Ambassade des Etats-Unis à Séoul.Goldberg a passé l’audition de confirmation parlementaire le 5 mai dernier avec brio. Certains prédisaient qu’il pourrait prendre ses fonctions à Séoul avant que le président Joe Biden visite la Corée du Sud du 20 au 22 mai. Mais finalement cela n’a pas été le cas car il nécessitait de plus de temps pour terminer sa mission d’ambassadeur en Colombie.Pour le moment, il est difficile de savoir exactement quand le nouvel ambassadeur américain foulera le sol sud-coréen. Le 1er mai, le département d’Etat a annoncé qu’il devrait entamer sa mission à Séoul cet été.Philip Goldberg est un diplomate de carrière. Il a été notamment l’ambassadeur des Etats-Unis en Bolivie, aux Philippines et en Colombie. Sous l’administration de Barack Obama entre 2009 et 2010, il a été coordinateur du département d’Etat pour l’application de la résolution onusienne 1874 des sanctions contre Pyongyang.