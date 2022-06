Séoul-Washington-Tokyo : les trois négociateurs nucléaires se réunissent à Séoul

Photo : KBS News

Le nouveau négociateur nucléaire sud-coréen Kim Gunn a tenu, aujourd’hui, sa première réunion en présentiel à Séoul avec deux de ses homologues, l’Américain Sung Kim et le Japonais Takehiro Funakoshi.Ce rendez-vous a été programmé dans un contexte où la Corée du Nord a tiré trois missiles, y compris un missile balistique intercontinental (ICBM), le 25 mai dernier, et qu’elle serait sur le point de relancer ses essais nucléaires.Au début de la discussion, l’officiel sud-coréen a souligné que la coopération Séoul-Washington-Tokyo est indispensable pour faire face à la provocation nord-coréenne, et que la réunion d’aujourd’hui tombait à pic étant donnée la situation critique de la péninsule coréenne. Kim Gunn a appelé Pyongyang à revenir sur le chemin du dialogue en précisant qu’il s’est actuellement engagé sur une voie qui mettrait en péril sa propre sécurité.Selon le négociateur américain, les Etats-Unis estiment que le royaume ermite finaliserait les préparatifs de son septième test atomique sur le site d’essais nucléaires de Punggye-ri. Sung Kim a informé que Washington se tient prêt à toute éventualité en étroite coopération avec Séoul et Tokyo. Il a précisé que l’objectif américain reste identique, à savoir celui de dénucléariser la péninsule coréenne, et que le régime de Kim Jong-un devrait payer pour tout acte illégal.Même son de cloche du côté japonais. Takehiro Funakoshi a déclaré que la coopération trilatérale est plus que jamais primordiale d’autant plus que la nouvelle provocation nord-coréenne est imminente.Lors de cette réunion, les trois parties ont évalué ensemble la situation dans la péninsule coréenne et discuté des mesures à prendre face aux menaces de Pyongyang.Par ailleurs, avant ces pourparlers à trois, Kim Gunn a organisé une réunion en face à face avec ses deux homologues.