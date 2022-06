Météo : forte chaleur au pays du Matin clair

Photo : YONHAP News

La chaleur s’accentue en Corée du Sud. Le mercure a grimpé à plus de 30°C sur 90 % du territoire. Seuls le littoral sud, l’île méridionale de Jeju et la ville de Gangneung ont évité ces pics thermiques.Dans le détail, le thermomètre affichait 30°C à Andong, 31°C à Séoul et à Daegu, 32°C à Daejeon et jusqu’à 33°C à Gwanju, ville située dans le sud-ouest du pays. La côte sud a tourné autour de 27°C alors que Jeju a stagné à 25°C.Par ailleurs, à l’occasion du jour de Dano, une fête traditionnelle qui se déroule le 5e jour du 5e mois du calendrier lunaire et qui tombe aujourd’hui, le soleil était très rayonnant.Pour ce week-end, les conditions météo vont se dégrader. Dès samedi après-midi, des nuages vont s’installer sur tout le territoire. Dimanche, ces derniers deviendront gris et menaçants et le temps sera pluvieux sur la côte sud et à Jeju. De plus, les températures vont sensiblement chuter sur une grande partie du pays.