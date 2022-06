JCS : Pyongyang lance huit missiles balistiques vers la mer de l’Est

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a tiré, ce matin entre 9h08 et 9h43, huit missiles balistiques non identifiés depuis plusieurs sites dont Sunan à Pyongyang en direction de la mer de l’Est, qui sépare la péninsule coréenne et l’archipel japonais. C’est ce qu'a annoncé l’état-major interarmées sud-coréen (JCS).En collaboration avec les Etats-Unis, les autorités militaires de la Corée du Sud ont commencé à analyser leur nature, leur portée tout comme leur distance parcourue. Et le Conseil de sécurité nationale (NSC) a été convoqué d’urgence. La réunion doit se dérouler sous la présidence du conseiller à la sécurité nationale.Le lancement de ces nouveaux projectiles est la 18e démonstration militaire du pays communiste depuis le début de l’année et la troisième depuis la prise de fonction du nouveau président de la République Yoon Suk-yeol. Il intervient au lendemain de la fin des exercices des Marines de la Corée du Sud et des Etats-Unis au large d’Okinawa. Y était mobilisé le porte-avions USS Ronald Reagan.La dernière provocation de Pyongyang remonte au 25 mai. Ce jour-là, le régime de Kim Jong-un avait lancé d’emblée trois missiles balistiques, dont un ICBM, un missile balistique intercontinental. Ce test intervenait quatre jours après le premier sommet entre le chef de l’Etat sud-coréen et son homologue américain Joe Biden à Séoul. Le locataire de la Maison blanche avait quitté Tokyo - la deuxième et dernière destination de sa tournée en Asie - pour regagner Washington.Le 24 mars, le royaume ermite avait levé son moratoire sur les essais nucléaires et d’ICBM, déclaré lui-même en 2018. Et alors que plusieurs signes démontrent qu’un nouvel essai nucléaire est imminent au nord du 38e parallèle, tous les yeux sont rivés actuellement sur la Corée du Nord pour savoir si elle va vraiment passer à l’acte.Lors de leur entretien à ce sujet, les présidents Yoon et Biden ont pris la décision de réactiver le Groupe stratégique et consultatif sur la dissuasion élargie (EDSCG), à savoir un dispositif lancé en 2016 mais inactif depuis quatre ans, et de renforcer les exercices militaires Corée-USA.