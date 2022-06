JCS : contre-mesure en réponse à une nouvelle provocation nord-coréenne

Photo : YONHAP News

Les autorités militaires sud-coréano-américaine tirent des missiles à la suite d’une nième provocation nord-coréenne. Un jour après que la Corée du Nord a tiré huit missiles balistiques hier, les autorités militaires sud-coréennes et américaines ont fait une démonstration de force en lançant à leur tour plusieurs missiles sol-sol.L’état-major interarmées sud-coréen (JCS) a annoncé aujourd’hui que les autorités militaires sud-coréenne et américaines avaient lancé huit missiles sol-sol combinés de type Atacms, pendant dix minutes, tôt ce matin, en direction de la mer de l'Est.Selon les informations publiées, les huit missiles, sept sud-coréens et un américain, ciblaient divers objectifs fictifs. Le JCS a ajouté que, même si les forces combinées maintenaient une posture de surveillance alors que Corée du Nord continue ses provocations, ce geste avait pour dessein de montrer qu’elles avaient la volonté de répondre avec précision et d’une manière immédiate à toute provocation et qu’elles étaient dotées des capacités de le faire.Pour rappel, Séoul et Washington avaient répondu le 25 mai lorsque la Corée du Nord avait tiré une série d'ICBM et de SRBM, avec des missiles sud-coréens Hyunmoo II et américains Atacms.Le JCS a appelé Pyongyang à arrêter tout geste pouvant exacerber les tensions sur le plan sécuritaire et intensifier les tensions militaires sur la péninsule coréenne, tout en dénonçant la répétition des provocations nord-coréennes.