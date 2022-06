La dette des ménages sud-coréens par rapport au PIB est la plus élevée parmi 36 pays

La Corée du Sud arrive en tête en matière d’endettement des ménages par rapport au produit intérieur brut (PIB) avec 104,3 % dans une étude effectuée parmi 36 grands pays au premier trimestre de l’année.D’après un rapport publié aujourd’hui par l’Institut de la finance internationale(IIF), le pays du Matin clair était le seul à avoir une dette des ménages supérieure à son propre PIB.Ce chiffre est en recul de 0,7 point en un an, mais l’ampleur de la baisse est nettement inférieure aux autres nations analysées.Concernant l’endettement des entreprises par rapport au PIB, celui de la Corée du Sud est classé septième avec 116,8 %. Le plus inquiétant toutefois est qu’il a grimpé de 5,5 points en un an, soit la deuxième plus forte hausse derrière le Vietnam (10,9 points).Enfin, la dette publique par rapport au PIB est de 44,6 %, ce qui classe la Corée du Sud au 25e rang.Dans ce contexte, les risques liés au lourd endettement des ménages et des entreprises sud-coréens devraient constituer, avec la pression inflationniste, l’une des causes principales d’un éventuel relèvement du taux directeur de la Banque de Corée (BOK).