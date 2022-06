La violoncelliste sud-coréenne Choi Ha-young remporte le concours Reine Elisabeth

Photo : YONHAP News

La violoncelliste sud-coréenne Choi Ha-young a reçu, samedi, le premier prix au Concours international Reine Elisabeth de Belgique.Ce concours est considéré comme l'une des trois compétitions les plus prestigieuses de musique classique au monde avec le Concours international de piano Chopin et le Concours international Tchaïkovski.Trois autres candidats sud-coréens figuraient parmi les 12 finalistes, malheureusement aucun d’entre eux n’a réussi à se hisser parmi les six lauréats.Choi a fait ses études à l'Université nationale des arts de Corée (KNUA) puis à l'Académie Kronberg, en Allemagne. Elle a déjà remporté plusieurs grands prix à des concours internationaux, dont le concours Krzysztof Penderecki en Pologne et le concours international Johannes Brahms en Autriche.Choi n’est pas la première à remporter le Concours international Reine Elisabeth de Belgique, avant elle, plusieurs autres musiciens du pays du Matin clair y ont déjà décroché le premier prix dans d’autres catégories, à savoir les chanteuses Hong Hae-ran (2011) et Hwang Su-mi (2014), ainsi que la violoniste Lim Ji-young (2015).