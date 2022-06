La Corée du Sud commémore ceux qui se sont sacrifiés pour la patrie

Photo : YONHAP News

Aujourd’hui, le 6 juin, la Corée du Sud célèbre la 67e journée commémorative des morts pour la patrie. A cette occasion, une cérémonie a eu lieu ce matin au cimetière national de Séoul.Cette année, l’événement a rassemblé quelque 5 000 personnes grâce à l’atténuation des mesures sanitaires contre le COVID-19. On y retrouvait notamment des familles de défunts, des personnalités gouvernementales, des représentants de chaque couche de la société et des citoyens.La cérémonie s’est déroulée sous le thème : « Nous nous souvenons de votre sacrifice qui a sauvé la Corée du Sud ». A 10h, une minute de silence a été observée en l’honneur des victimes.Le gouvernement a délivré des certificats reconnaissant le dévouement des plusieurs personnes pour la patrie. Ce sont notamment les cas des policiers Jung Du-hwan et Hwang Hyun-joon qui ont perdu leur vie en avril dernier après un accident d’hélicoptère près de l’île de Marado, ainsi que Moon In-joo, qui a participé à la guerre du Vietnam. Puis, des discours et des événements de commémoration ont été suivis.Le ministère des Patriotes et des Anciens combattants a souhaité qu’en juin, le mois des patriotes, les citoyens rendent hommage à l’esprit sublime de leurs compatriotes décédés pour la nation.