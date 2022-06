Sortie du nouvel album de BTS prévue ce vendredi

Photo : YONHAP News

L'album d'anthologie du groupe de K-pop Bangtan Boys, baptisé « Proof », sortira ce vendredi à 13h, à Séoul.Il s’agit de la première sortie d’un album ou d’un titre de BTS sous forme de CD depuis la mise en vente des CDs, y compris les singles « Butter » et « Permission to Dance » en juillet 2021.Cet album, réparti en trois CDs, contient un total de 48 chansons dont « Yet To Come », « Run BTS! » et « For Youth ». La pochette de l’album porte le sous-titre de « The Most Beautiful Moment », et RM, Suga et J-Hope ont participé à sa production.Cet album, reprenant neuf ans de leurs activités, contient une rétrospection de leur parcours à l'échelle mondiale selon son agence de promotion BigHit Music.Par ailleurs, le retour du groupe dans des émissions musicales de chaînes de télévision locales, dont « Music Bank » de KBS 2TV le 17 juin a été annoncé. C’est une première depuis mars 2020.