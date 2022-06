COVID-19 : l’épidémie continue à reculer en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a recensé ces dernières 24 heures, 5 022 nouvelles infections. Il s’agit du niveau le plus bas depuis le 18 janvier, date où le variant Omicron est devenu majoritaire. Ce chiffre est aussi en baisse de 1 100 cas en une semaine.Le nombre de personnes en réanimation est toujours sous les 200 depuis 10 jours avec 129 cas. Le nombre de morts a progressé de 19, ce qui porte le taux de létalité du coronavirus dans le pays à 0,13 %.Avec le recul de la pandémie, le gouvernement tente de changer le système de traitement pour que les patients puissent bénéficier davantage de services médicaux en face à face. Dans ce cadre, les personnes infectées à haut risque comme les seniors et ceux qui souffrent d’un faible système immunitaire recevront désormais un appel par jour de surveillance de leur santé, contre deux auparavant.Pour les enfants contaminés de moins de 11 ans, le nombre de consultations à distance couvertes par l’assurance maladie va diminuer d'un par jour contre deux auparavant.Néanmoins, le numéro d’informations 24h sur 24 sera maintenu encore pendant quelque temps.Concernant les voyageurs en provenance de l’étranger, les non-vaccinés seront exemptés de confinement d’une semaine à compter de mercredi. Mais ils seront toujours tenus de présenter un test PCR ou antigénique négatif avant de s’envoler en direction du pays du Matin clair et d'effectuer un nouveau test PCR dans les trois jours qui suivent leur arrivée.