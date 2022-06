VOA : la Corée du Nord demande des renseignements sur le COVID-19 à l’OMS

Photo : YONHAP News

Pyongyang a consulté l’Organisation mondiale de la santé (OMS) afin de s’informer des caractéristiques des variants du COVID-19. C’est ce qu’a déclaré Edwin Salvador, représentant de l'OMS en Corée du Nord à la Voix de l'Amérique (VOA).Selon Salvador, à la demande du régime nord-coréen, l’organisme international a fourni au régime communiste des directives sur le diagnostic de l’infection de l’épidémie en laboratoire ainsi que des contenus de formation en ligne.L’OMS a également envoyé les liens de ses réglementations sanitaires et la liste du matériel de prévention qu’elle peut transmettre comme des masques, des gants et des équipements de protection. Pour le moment, le royaume ermite n’a pas encore répondu.Toujours d’après l’agent de l’OMS, le plus inquiétant, c’est que la presse officielle du pays est la seule source qui indique la situation des zones épidémiques, et que la demande de tests de dépistage et de traitement risque de surpasser les capacités médicales nord-coréennes.