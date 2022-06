Yoon entend créer un pays où les héros sont respectés

Photo : YONHAP News

Le président de la République a livré un discours ce matin à l’occasion de la 67e journée commémorative des morts pour la patrie.Lors de la cérémonie de commémoration qui s’est tenue au cimetière national de Séoul, Yoon Suk-yeol a affiché sa volonté de renforcer les récompenses pour les familles des personnes sacrifiées pour la Corée du Sud, et de créer un pays où les héros en uniforme officiel sont respectés.Le chef de l’Etat a également déclaré faire face fermement aux provocations de la Corée du Nord. Selon lui, les armes nucléaires et les missiles de Pyongyang menacent la paix mondiale, et il mobilisera toutes les forces pour protéger la vie et le patrimoine du peuple sud-coréen. Dans cette veine, il a affirmé sa volonté de développer une capacité plus fondamentale et efficace pour assurer la sécurité nationale.Enfin, Yoon a réitéré l’importance de promouvoir les valeurs de la liberté, de la démocratie et des droits de l’Homme afin d’honorer le sacrifice des patriotes.