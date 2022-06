La Corée du Nord tire 8 missiles balistiques en une journée, un record

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a tiré, hier matin entre 9h08 et 9h43, huit missiles balistiques, alors que les marines sud-coréenne et américaine venaient de terminer leurs exercices conjointes.Ces missiles ont été lancés depuis quatre sites, deux à chaque site, à savoir Dongchang-ri dans la province du Pyongan du Nord, Gaechon de la province du Pyongan du Sud, Pyongyang et Hamhung dans la province de Hamgyong du sud.C’est la première fois que le pays communiste lance autant de missiles en un seul jour. Chaque missile a parcouru entre 110 et 670 km. Ce qui signifie que certains d’entre eux pourraient atteindre l’ensemble du territoire sud-coréen, dont l’île méridionale de Jeju.L’armée nord-coréenne aurait testé pas moins de trois ou quatre modèles différents, tels que des KN-23 ou des KN-24, des versions nord-coréennes des missiles sud-coréens Iskander et Atacms, respectivement.Face à cette nouvelle provocation, l’état-major interarmées (JSC) a fait savoir que Séoul et Washington avaient passé en revue la posture de défense capable de détecter et d’intercepter tout missile nord-coréen.De son côté, le bureau présidentiel a convoqué d’urgence hier matin une réunion du Conseil de sécurité nationale (NSC) avant de condamner une nouvelle « violation des résolutions onusiennes » et un « acte escaladant les tensions dans la péninsule ». Les participants de la NSC, notamment Kim Sung-han, le conseiller présidentiel à la sécurité nationale, et les ministres des Affaires étrangères, de la Réunification et de la Défense ont partagé leur position sur les dernières provocations nord-coréennes, et ont indiqué que cela était un test pour la préparation sécuritaire du nouveau gouvernement sud-coréen.Le président Yoon Suk-yeol, qui était présent une partie de la séance a ordonné la poursuite du renforcement de la posture de défense conjointe avec l’armée américaine pour faire face à ces provocations.