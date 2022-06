Les coûts pour les propriétaires d’une voiture en Corée du Sud bondissent

Photo : YONHAP News

Posséder un véhicule devient de plus en plus cher en Corée du Sud. Les coûts pour les propriétaires d’une voiture dans le pays ont bondi de plus de 25 % le mois dernier, ce qui représente la plus forte hausse depuis près de 14 ans.Selon le bureau national des statistiques, l’indice des prix à la consommation(IPC) du pays s’élevait ce dimanche à 107,56 points en mai, soit en hausse de 5,4 % par rapport à l’année précédente.Parmi les 12 catégories de dépenses de l’étude, les prix des transports ont enregistré la plus forte croissance à 14,5 % en glissement annuel.Les prix des transports comprennent les tarifs des services de transport mais aussi les coûts d’exploitation des véhicules de transport privés comme les voitures. Et sur ce segment, les coûts d’exploitation des véhicules privés ont grimpé de 25,2 % le mois dernier par rapport à mai 2021, à cause de différentes hausses, notamment celle du prix du carburant, des pneus et autre service de stationnement.Il s’agit du gain le plus important en 13 ans et dix mois, depuis juillet 2008, quand celui-ci avait augmenté de 27,6 %.