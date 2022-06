Reprise de la circulation nocturne des métros de Séoul

Photo : YONHAP News

Les métros de Séoul prolongeront leurs horaires de circulation. Ce dispositif vise à faciliter les déplacements des habitants la nuit à la suite de l’atténuation des mesures de la distanciation sociale.Tout d’abord, à partir de demain, mardi 7 juin, les lignes 2, 5, 6, 7 et 8 dont la gestion est effectuée par Seoul Metro, seront opérationnelles jusqu’à une heure du matin, heure d’arrivée de la dernière rame au terminal. Le week-end et les jours fériés, les derniers métros s’arrêteront de circuler à minuit.A compter du 1er juillet, le service nocturne reprendra pour les lignes 1, Gyeongbu, Gyeongin et Suin – Bundang, entre autres. Et en août, les lignes 3 et 4 les rejoindront.Pour éviter toute mauvaise surprise, Seoul Metro et Korail, la compagnie nationale des chemins de fer, ont conseillé aux passagers de vérifier les horaires sur leur site internet ou dans les stations, du fait que les dates de reprise varient en fonction des lignes.