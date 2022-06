Photo : YONHAP News

Pour cette 67e journée commémorative des morts pour la patrie, la pluie s’est invitée partout dans le sud de la péninsule. Si les nuages étaient au rendez-vous dans la matinée, ils se sont dissipés en début d’après-midi dans la moitié sud du pays.Ce matin, le mercure tournait aux alentours des 15°C et 19°C. Dans l’après-midi par contre, il a repris quelques couleurs. A 14 h, il faisait 23°C à Andong, Séoul et à Daegu, 24°C à Daejeon et jusqu’à 27°C à Yeosu, ville portuaire dans le sud du pays.Demain, mardi, la situation devrait légèrement s’améliorer, même si de la pluie est attendue de-ci delà.