Réserves de change : baisse pour le troisième mois de suite

Photo : YONHAP News

En raison de mesures destinées à atténuer la volatilité sur le marché des changes, les réserves de change de la Corée du Sud ont diminué en mai et ce pour le troisième mois consécutif.D’après l’annonce faite aujourd’hui par la Banque de Corée (BOK), le fonds en devises étrangères s’est élevé fin mai à un peu plus de 447,7 milliards de dollars, soit un recul de 1,59 milliard par rapport au mois précédent.La banque centrale sud-coréenne attribue cette diminution à la mise en place des mesures d’atténuation de la volatilité sur le marché des changes même si le montant converti en dollar américain (USD) des actifs libellés en d’autres monnaies étrangères a augmenté en raison de la dépréciation du billet vert.Parmi les réserves de change, les titres tels que les obligations d'Etat et celles de sociétés ont diminué de 7,33 milliards de dollars pour s'établir à 401,49 milliards de dollars tandis que les dépôts ont progressé de 5,61 milliards pour atteindre 21,86 milliards de dollars.Le droit de tirage spécial (DTS) a augmenté de 100 millions de dollars en glissement mensuel et a été évalué à 15,08 milliards. De son côté, la position de réserve au Fonds monétaire international (FMI) a affiché une hausse de 30 millions pour atteindre 4,48 milliards de dollars.Les avoirs en or, dont la valeur est affichée à un prix payé lors de l’achat sans tenir compte de l’évolution du cours du métal jaune, sont donc restés inchangés à 4,79 milliards de dollars.Quant à l’indice du dollar américain (DXY) qui mesure la valeur du billet vert par rapport à six principales devises mondiales, il était de 101,67 fin mai, soit une décrue de 1,9 point contre 103,62 fin avril.Le pays du Matin clair a perdu une place et se contente d’être le neuvième plus grand détenteur de réserves de change au monde à la fin du mois d’avril. C’est la Chine qui conserve son trône avec 3,119 milliards de dollars, suivie du Japon avec 1,322 milliard de dollars et de la Suisse avec 1,318 milliard de dollars. Les neuf pays du top 10 ont tous vu leurs réserves de change baisser, à l'exception de l'Arabie saoudite qui a réalisé une progression de 400 millions de dollars.