Corée du Nord : Washington alerte sur l’imminence d’un 7e essai nucléaire

Photo : YONHAP News

Le département d’Etat américain a de nouveau prévenu que la Corée du Nord procéderait à un septième essai nucléaire d’ici quelques jours et a fait part de sa préoccupation à l’égard de cette possibilité.Son porte-parole Ned Price a affirmé hier que Washington avait déjà lancé une telle mise en garde et qu’il se préparait pour une telle situation urgente en concertation avec ses alliés et partenaires.Ces propos sont intervenus au lendemain de l’annonce de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). Ce gendarme mondial du nucléaire avait rapporté qu’une galerie de tunnel de Punggye-ri était rouverte. Cela peut être un signe d’élaboration d’un test atomique.Pour rappel, le pays communiste y a effectué ses six expérimentations nucléaires passées, avant de démanteler en mai 2018 le site, en amont du premier sommet entre son dirigeant Kim Jong-un et le président américain d’alors Donald Trump, à Singapour le mois suivant. L’opération a été menée en présence de quelques journalistes sud-coréens, américains et chinois, entre autres.Face à la multiplication des démonstrations de force, l’administration Biden a une nouvelle fois assuré qu’elle fournirait à la Corée du Sud sa force de dissuasion, en mobilisant toutes ses capacités de défense.Daniel Kritenbrink, secrétaire d'Etat adjoint chargé de l'Asie orientale et du Pacifique, a réaffirmé que l’engagement des Etats-Unis envers la sécurité de son allié sud-coréen restait toujours très solide et absolu. Et d’ajouter que Washington prendra toutes les mesures nécessaires pour répondre à toute menace de Pyongyang.