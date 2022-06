COVID-19 : Lee Do-hoon présent à un entretien téléphonique de 7 pays

Photo : YONHAP News

Le second vice-ministre sud-coréen des Affaires étrangères a pris part hier à un échange téléphonique avec ses homologues de six nations sur la lutte contre l’épidémie de coronavirus.A cette occasion, Lee Do-hoon a rappelé que son pays avait promis une nouvelle enveloppe de 300 millions de dollars afin de financer le dispositif Covax, créé pour une distribution équitable des vaccins anti-COVID.Il a également détaillé que le gouvernement de Séoul commencerait en juillet à former à la biofabrication la main-d’œuvre des pays en développement dans son centre dédié, et qu’en novembre, il accueillerait la réunion ministérielle du Programme sur la sécurité sanitaire mondiale (GHSA). Cette initiative, lancée en 2014 par les Etats-Unis, a pour but de lutter contre les menaces sanitaires mondiales. A ce stade, pas moins de 70 pays y participent.A noter que la conférence téléphonique d’hier a été présidée par la sous-secrétaire d’Etat américaine Wendy Sherman. Les cinq autres nations participantes sont l’Australie, l’Inde, le Japon, la Nouvelle-Zélande et le Vietnam. Elles se sont alors engagées à continuer de travailler main dans la main pour venir à bout du COVID-19.Il a également été question du Cadre économique pour l’Indopacifique (IPEF), qui a officiellement vu le jour le mois dernier. Le vice-ministre sud-coréen a alors invité les autres pays à coopérer l’un à l’autre pour que ce nouveau partenariat mène à une prospérité stable de la région.