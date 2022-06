Football : la Corée du Sud s'impose face au Chilli (2-0)

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a battu hier le Chili 2 à 0 au stade de la Coupe du monde à Daejeon, ville située dans le centre du pays, en match amical organisé dans le cadre de la préparation du Mondial au Qatar, prévu à la fin de l’année.Les hommes de Paulo Bento ont ouvert la marque dès la 12e minute sur une magnifique frappe en force du joueur de Wolverhampton Hwang Hee-chan. Au retour des vestiaires, les Chiliens ont rapidement été réduits à 10 après un deuxième carton jaune reçu par le défenseur Alex Ibacache. Les guerriers de Taeguk ont longtemps poussé sans parvenir à marquer davantage, avant la délivrance signée par la star sud-coréenne Son Heung-min. A la 90e+1, d’un magnifique coup franc aux 20 mètres, l’attaquant de Tottenham a scellé la victoire et délivré tous les fans. Le capitaine de l’équipe nationale a ainsi célébré de la plus belle des manières son 100e match sous le maillot de la Corée du Sud. Il devient le 16e joueur à rejoindre le club fermé des 100 capes.Certes, le Chili est en pleine reconstruction et était affaibli par l’absence de plusieurs cadres tels qu’Alexis Sanchez et Arturo Vidal, mais pour les sud-Coréens ce succès face au 28e au classement FIFA - la Corée du Sud figure à la 29e position - est de bon augure pour la suite après la lourde défaite infligée jeudi dernier par le Brésil.Le pays du Matin clair poursuivra sa préparation pour la Coupe du monde 2022 et affrontera vendredi le Paraguay au stade de la Coupe du monde à Suwon, toujours en match amical.