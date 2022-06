Fin de la distanciation sociale : explosion des dépenses en matière de tourisme et de transport

Photo : YONHAP News

Les dépenses réalisées avec les cartes de crédit liées aux voyages et aux transports ont fortement augmenté en Corée du Sud depuis avril dernier, moment où les règles de distanciation sociale liées au COVID-19 ont commencé à être levés. Depuis, les habitants du pays du Matin clair reprennent peu à peu leurs habitudes de consommation d’avant la pandémie à mesure que la circulation devient libre. En particulier, les voyages à l'étranger, pénalisés par les mesures de quarantaine, ont explosé.Selon les chiffres publiés aujourd’hui par la Credit Finance Association, le montant total des déboursements effectués par carte de crédit a atteint en avril plus de 90 000 milliards de wons (67,32 milliards d’euros), soit une hausse de 11 % en glissement annuel. Le nombre de paiements par ce même moyen a lui aussi progressé de 10,6 % passant de 1,93 milliard à 2,14 milliards en un an.Plus précisément, le montant des frais par carte de crédit dans les services ferroviaires, aériens ou encore de bus ont flambé en avril de 69,6 % par rapport à la même période de l’an dernier pour s’élever à 1 800 milliards de wons, soit 805 millions d’euros. Les dépenses ont été respectivement évaluées à 11 500 milliards de wons (8,57 milliards d’euros) et à 1 480 milliards de wons (1,1 milliard d’euros) dans le secteur de l'hébergement-restauration et les services liés aux arts, aux sports et aux loisirs. Ce qui représente respectivement une hausse de 22,9 % et de 22 % en glissement annuel.De plus, les boutiques hors taxes, qui restaient fermées sur fond de propagation du coronavirus affichent une tendance à la reprise alors que les voyages à l'étranger se multiplient. Le nombre d'utilisation de ces commerces et des billets d'avion (vols intérieurs et internationaux) a augmenté de 19 % par rapport à avril 2021.Ces chiffres montrent que le retour à la vie normale s’est accéléré depuis la levée des restrictions sanitaires.