Photo : YONHAP News

Le groupe BTS, qui célèbre le 13 juin le 9e anniversaire de ses débuts, donnera lundi prochain sa première performance pour son nouvel album « Proof » sur la chaîne YouTube BANGTANTV.C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui son agence Big Hit Music via les réseaux sociaux officiels du septuor. Intitulé « Proof Live », l’événement sera donc diffusé sur YouTube, incluant la présentation du nouveau disque par les sept membres et une toute première interprétation de son titre phare « Yet To Come ».Sachez que l’album « Proof », une compilation des neuf années d’activité du boys band le plus populaire au monde, sera publiée ce vendredi, à 13 heures (KST).