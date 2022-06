Corée du Nord : rencontre à Séoul des vice-ministres sud-coréen et américain des Affaires étrangères

Photo : YONHAP News

Sur fond d’inquiétude quant à un nouvel essai nucléaire nord-coréen, les numéros deux de la diplomatie sud-coréenne et américaine se sont retrouvés à Séoul.Le premier vice-ministre des Affaires étrangères Cho Hyun-dong a reçu aujourd’hui la sous-secrétaire d’Etat américaine Wendy Sherman, actuellement à Séoul. Leur rencontre a donc lieu à peine deux semaines après le sommet entre Yoon Suk-yeol et Joe Biden, également dans la capitale sud-coréenne.Lors de leur réunion, les deux parties ont commencé à dénoncer fermement la récente série de provocations de Pyongyang, avant de s’engager à y faire face conjointement.Après les discussions, le sud-Coréen a annoncé que les deux pays étaient convenus de maintenir leur posture solide pouvant réagir à tout moment et de continuer à renforcer la dissuasion élargie et leur capacité de défense combinée.Toujours selon Cho, Séoul et Washington ont promis de redynamiser leurs communications dites stratégiques. Il s’agit en effet de concrétiser l’accord intervenu lors de l’entrevue Yoon-Biden. Les deux dirigeants ont alors souligné la nécessité de relancer des consultations bilatérales de rangs de ministres ou de vice-ministres et le Groupe stratégique et consultatif sur la dissuasion élargie (EDSCG).Dans le même temps, les deux vice-ministres ont martelé que si le régime de Kim Jong-un procédait à sa septième expérimentation atomique, la communauté internationale y réagirait avec fermeté, tout en l’appelant à renouer le dialogue, au lieu de se livrer à des actes provocateurs, dangereux et instables. Ils ont aussi décidé de travailler en étroite coopération au sein du Conseil de sécurité ou de l’Assemblée générale des Nations unies afin de faire pression sur l’Etat communiste. Sans oublier cependant de reconfirmer leur volonté d’accorder à celui-ci une assistance humanitaire afin de l’aider à lutter contre le coronavirus.Demain, Cho et Sherman ont rendez-vous avec leur homologue japonais.