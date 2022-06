Yoon Suk-yeol nomme le nouveau patron de la FSC et remplace quatre ambassadeurs

Photo : YONHAP News

Le président de la République continue de procéder à des nominations. Ce mardi, Yoon Suk-yeol a choisi Kim Joo-hyeon à la tête de la FSC, l’autorité de régulation financière. Il a également nommé Hwang Joon-kook, Yun Duk-min, Chung Jae-ho et Chang Ho-jin, respectivement ambassadeurs auprès des Nations unies, au Japon, en Chine et en Russie.Le nouveau patron du régulateur financier est un ancien haut fonctionnaire d’économie. Il dirige actuellement l’Association pour le financement de crédit (CREFIA).Pour sa part, le nouveau représentant proposé à l’Onu avait occupé le poste de négociateur nucléaire et celui d’ambassadeur à Londres sous l’administration de Park Geun-hye. Quant à Yun, il avait conduit l'Académie diplomatique nationale de Corée (KNDA), également sous Park. Il faisait partie de l’équipe de campagne de Yoon Suk-yeol.L’ambassadeur nommé à Pékin est connu comme étant un expert de l’empire du Milieu et celui à Moscou est un ancien diplomate de carrière.Autres nominations du jour. Elles concernent deux postes de secrétaires présidentiels, l’un à la culture et aux sports et l’autre chargé de la réponse aux propositions des citoyens.