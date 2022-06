Danuri attire l'attention du milieu scientifique international

Photo : YONHAP News

La première sonde lunaire sud-coréenne baptisée « Danuri » sera envoyée dans une soixantaine de jours dans l’espace. La communauté scientifique internationale porte un grand intérêt à cet engin mis au point avec des technologies sud-coréennes. « Danuri » rassemble deux mots : « dal » qui veut dire « Lune » et « nuri », « jouir ».La revue scientifique « Nature » a récemment publié un numéro spécial consacré à l’exploration lunaire pour présenter les sondes qui seront expédiées cette année par six pays : le Japon, la Corée du Sud, la Russie, l'Inde, les Emirats arabes unis et les Etats-Unis. Et elle a notamment mis en avant les équipements « made in Korea ».Sur les six charges utiles transportées par « Danuri », cinq d’entre elles sont des équipements domestiques, à commencer par la caméra à polarisation et à champ large, produite par l’Institut coréen de science astronomique et spatiale (KASI) qui permet d’observer la surface de la Lune avec des détails jamais égalés jusqu’à présent.Selon Kim Dae-gwan, directeur du projet d'exploration lunaire de l'Institut coréen de recherche aérospatiale (KARI), il s'agit de la première tentative de capture d’images polarisées à haute résolution de l’astre de la nuit. Il faut savoir que la face cachée de ce dernier, qui n’est pas visible de la Terre, n'a jamais été prise d’une telle façon.Une carte de distribution des ressources exploitables sur la Lune telles que le titane et l'hélium-3 pourra être créée à l’aide de la spectrométrie gamma développée par des ingénieurs sud-coréens. La vérification des performances d’Internet dans l’espace se fera à travers un test de transmission de vidéos en temps réel sur le satellite.Le KARI prévoit que l’ère où les bases sur la Lune et les habitants de la Terre communiqueront entre eux en utilisant leur propre et unique IP débutera lorsqu’il contrôlera l'ensemble du processus, depuis l'entrée en orbite de la sonde lunaire jusqu’à l'exécution de ces missions.Selon Jo Young-ho, chercheur responsable du projet d'exploration lunaire du KARI, les commandes opérationnelles seront données six heures avant le lancement pour que les tâches soient effectuées de façon autonome.L’envoi de « Danuri » constituera un banc d'essai important pour les capacités d'exploration interplanétaire de la Corée du Sud avec le lancement du véhicule spatial sud-coréen « Nuri » prévu pour le 15 juin au centre spatial de Naro à Goheung, une presqu'île située à l’extrême sud de la péninsule coréenne.Pour rappel, la première sonde lunaire quittera l’aéroport international d’Incheon le 5 juillet pour être transportée vers la base de lancement Cap Canaveral en Floride, aux Etats-Unis, avant d’être tirée le 3 août à 8h20, à bord de la fusée Falcon 9 de SpaceX.