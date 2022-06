Fonction publique : lancement de l’équipe polémique chargée de gérer les informations sur les candidats

Photo : YONHAP News

C’est aujourd’hui que l’équipe chargée de recueillir et de gérer les informations sur les candidats de la fonction publique a vu le jour. Placée sous l’autorité du ministre de la Justice Han Dong-hoon, elle remplace le secrétariat présidentiel aux affaires civiles, supprimé par le nouveau chef de l’Etat Yoon Suk-yeol.Sa création a fait débat, puisqu’elle fait craindre une concentration excessive du pouvoir dans les mains de Han, proche de Yoon.Soucieux d’apaiser une telle inquiétude, un haut responsable du ministère chargé de la gestion des ressources humaines dans les administrations publiques, et non pas un procureur, a été nommé à sa tête. Il s’agit de Park Haeng-yeol, connu comme étant un fin connaisseur du secteur.L’équipe sera composée d’une vingtaine de membres issus de plusieurs institutions parmi lesquelles le Parquet, la Police, le Service de renseignement et les ministères de la Défense et de l’Education, entre autres. Une dizaine d’entre eux ont été nommés aujourd’hui.Afin d’assurer l’indépendance de la nouvelle autorité, le ministère n’a pas installé son siège dans ses locaux, mais loin de là dans un immeuble annexe de la Cour des comptes.Le candidat au poste de directeur de la Police nationale sera le premier à faire l’objet de son contrôle. Le mandat de celui qui est actuellement en poste expirera le 23 juillet.