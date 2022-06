COVID-19 : la tendance à la baisse se maintient

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a enregistré 6 172 nouveaux cas de COVID-19 en 24 heures. Ce mardi, elle comptabilise aussi 117 patients admis en soins intensifs, soit 12 de moins qu’hier. Le chiffre reste donc inférieur au seuil des 200 depuis plus de dix jours.A en croire les autorités sanitaires, ces sept derniers jours, le bilan quotidien des contaminations s’est élevé à quelque 12 320 en moyenne, ce qui représente un recul de 33 % en une semaine. La tendance baissière se poursuit donc et les principaux indicateurs restent stables.Les mesures sanitaires mises en place à l’entrée sur le territoire sud-coréen vont par conséquent être simplifiées. A partir de demain, les non-vaccinés venant de l’étranger n’auront plus besoin d’observer une quarantaine de sept jours, si bien sûr, ils ne sont pas positifs au moment de leur arrivée. L’application rétroactive de cette nouvelle règle est possible pour ceux qui sont déjà entrés, après un test PCR.Pourtant, l’obligation du test PCR ou antigénique rapide avant leur entrée sur le territoire national et d’un nouveau PCR dans un délai de trois jours après leur atterrissage est maintenue.