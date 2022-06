Séoul et Washington effectuent des vols conjoints au-dessus de la mer Jaune

Photo : YONHAP News

Nouvelle démonstration de force de la Corée du Sud et des Etats-Unis en réponse aux tirs d’essai balistiques répétés de Pyongyang.D’après l’état-major interarmées sud-coréen (JCS), 20 avions de combat des deux alliés ont effectué aujourd’hui des vols en escadrille au-dessus de la mer Jaune séparant la péninsule du continent chinois.Parmi ces 20 chasseurs figuraient 16 appareils sud-coréens comme les F-35A équipés d’armes guidées de précision, les F-15K et les F-26K, ainsi que quatre F-16 de l’armée de l’air américaine.Selon les explications du JCS, l’opération d’aujourd’hui a montré les fortes capacités et la détermination de Séoul et Washington de frapper rapidement et exactement les points de toute provocation de la Corée du Nord. Les deux pays continuent à travailler main dans la main et observent de très près l’évolution de la situation en préparation des éventuels actes provocateurs supplémentaires du royaume ermite.