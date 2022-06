Photo : YONHAP News

Le temps était très instable aujourd’hui en Corée du Sud. Dans la matinée, des nuages gris ont prédominé, avec dans le sud-ouest et à Gangneung de la pluie. Dans l’après-midi, les conditions météo se sont dégradées. Une grande partie du territoire a alterné entre soleil et averses. Le nord-ouest et le sud-ouest sont restés secs mais couverts.Du côté des températures, le mercure a tourné autour de 15°C ce matin. Ensuite, Séoul a enregistré 25°C, 24°C à Daejeon et entre 21°C et 22°C dans la moitié sud. A noter qu’il a fait relativement plus frais à Gangneung avec seulement 18°C.