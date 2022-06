Sung Kim : Pyongyang peut effectuer un nouvel essai nucléaire à tout moment

Photo : YONHAP News

Le représentant spécial du département d'Etat américain pour la Corée du Nord, a déclaré que Pyongyang peut effectuer sa nouvelle expérimentation atomique à tout moment. Sung Kim a tenu ces propos hier lors d’un briefing téléphonique, en expliquant que le pays communiste a terminé ses préparatifs sur le site nucléaire de Punggye-ri. Le négociateur nucléaire américain a tout de même souligné qu’il n’y avait pas de date limite pour le régime de Kim Jong-un pour répondre à l’invitation au dialogue de Washington, et que celui-ci poursuivrait ses efforts sur des voies diplomatiques réalisables.David Albright, chercheur de l'Institut pour la science et la sécurité internationale (ISIS), partage la même perspective. A en croire la Voix de l'Amérique (VOA), il a affirmé que le royaume ermite a achevé la restauration d’un tunnel à Punggye-ri, et qu’il lui restait désormais seulement à transférer le matériel à l’intérieur. D’après lui, Pyongyang passera à l’acte d’ici deux mois dès qu’il prendra une décision politique. D'ici là, il a des objectifs clairs : développer des armes atomiques qui seront embarquées sur des missiles balistiques ainsi que des armes nucléaires tactiques miniatures.Toutefois, Olli Heinonen, chercheur du Stimson Center, a relativisé et a déclaré qu’il était encore difficile d'affirmer que le septième essai nucléaire était imminent malgré la réouverture du tunnel, car la réparation de la galerie et le transport des équipements prenaient d’habitude un certain temps.