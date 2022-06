COVID-19 : les voyageurs non-vaccinés exemptés de quarantaine

Photo : KBS News

A partir d’aujourd’hui, les voyageurs en provenance de l’étranger non vaccinés ne sont plus soumis au confinement d’une semaine. Le gouvernement a pris cette décision compte tenu de la stabilisation de la vague de COVID-19, et de la tendance mondiale.Cette mesure concerne toutes les personnes peu importe la nationalité, sauf celles qui ont été testées positives une fois arrivées en Corée du Sud. Les individus actuellement mis en quarantaine sont mis en liberté dès aujourd’hui.Toutefois, il est toujours obligatoire de présenter un test PCR ou antigénique négatif avant de s’envoler en direction du pays du Matin clair, et de subir nouveau test PCR moins de trois jours après son arrivée. Les autorités sanitaires maintiendront cette mesure d’autant qu’on recense toujours des cas de variants dans le pays.Par ailleurs, les restrictions sur le nombre de vols et les horaires d’opération seront toutes levées à l’aéroport international d’Incheon à compter d’aujourd’hui. Pour se préparer à l’afflux de touristes, l’exécutif a recommandé aux compagnies aériennes et aux agences de voyage de promouvoir l’utilisation de « Q-code », un système de données sanitaires qui permet d’accélérer le processus d’entrée aux frontières.Enfin, ces dernières 24 heures, 13 358 nouveaux cas confirmés ont été enregistrés en Corée du Sud. Le chiffre a doublé par rapport à la veille à cause de l’augmentation des tests après le week-end prolongé. Le nombre de patients en état critique s’est élevé à 114, et celui de décès a augmenté de six.