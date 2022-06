La Corée du Sud connaît une croissance de 0,6 % au premier trimestre

Photo : KBS News

L'économie sud-coréenne a cru à un rythme modéré de 0,6 % au premier trimestre de l’année. En cause : la vague Omicron, la perturbation des chaînes d’approvisionnement ainsi que la guerre en Ukraine. Le chiffre est 0,1 point de moins que l’estimation d’avril.Le pays du Matin clair a connu une contraction de 1,3 et de 3 %, respectivement aux premier et deuxième trimestres de 2020 sur fond de COVID-19. Il a ensuite poursuivi sur une courbe ascendante pendant sept mois consécutifs. Cette année, le taux de croissance a diminué de 0,7 point par rapport au dernier trimestre.Plus précisément, la consommation privée a reculé de 0,5 % notamment dans les vêtements, les meubles et les appareils de communication. L’investissement en construction a également baissé de 3,9 %. De même pour l'investissement en équipements qui a aussi régressé de 3,9 %, à savoir la baisse la plus importante depuis trois ans, du fait de l’affaiblissement du domaine des machines et des voitures.Par ailleurs, les exportations ont augmenté de 3,6 % grâce aux semi-conducteurs et aux produits chimiques, tandis que les importations ont diminué de 0,6 %.Par secteur, l’agriculture et l’industrie manufacturière ont enregistré une hausse respectivement de 1,6 et de 3,3 %. L’hôtellerie et la restauration ont connu le déclin le plus marqué avec une chute de 4 %.