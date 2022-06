Décès de Song Hae, le doyen des animateurs

Photo : KBS

Le présentateur Song Hae a rendu son dernier souffle ce matin à son domicile à l’âge de 95 ans. Il a été hospitalisé en janvier et mai derniers car son état de santé s’était dégradé. De plus, en mars, il a été contaminé au COVID-19.Né en 1927 dans la province de Hwanghae en Corée du Nord, Song s’est installé à Busan lors de la guerre de Corée. Il a commencé alors sa carrière de chanteur en 1955, et s’est fait connaître auprès du grand public en tant qu’humoriste. Depuis 1988, il a animé tous les dimanches « Le concours national de chant » sur la chaîne KBS1TV. Grâce à son éloquence propre à lui et son aisance avec tous les participants, il est devenu un des animateurs les plus aimés par les sud-Coréens, toutes générations confondues. Il s’est produit pendant 34 ans en voyageant partout sur la planète, allant du Paraguay jusqu’au Parc de Moranbong à Pyongyang en Corée du Nord.Pour rappel, il y a près de deux semaines, l’animateur vedette est entré dans le livre Guinness des records comme étant le présentateur de télé-crochet en activité le plus âgé au monde.L'ancien doyen de la télévision sud-coréenne voulait récemment arrêter son émission de référence pour des raisons de santé, mais l’équipe de production lui a proposé de faire le tournage dans un studio au lieu de parcourir tout le territoire. Il ne pouvait d’ailleurs pas participer au récent numéro dont le tournage en extérieur a été relancé pour la première fois depuis deux ans à la suite du recul de la pandémie.Son parcours de vie rocambolesque a inspiré le film documentaire « Song Hae 1927 » sorti en novembre dernier, une comédie musicale ainsi qu’un livre recueillant ses interviews. A Daegu, sa deuxième ville natale, un musée mémorial à son nom a été installé.Le défunt a toujours rêvé d’animer son programme dans sa ville natale, Chaeryong en Corée du Nord, mais il a finalement quitté ce monde sans y parvenir.Le milieu politique n'a pas tardé à réagir. Tous les bords ont présenté leurs condoléances à « Monsieur Dimanche » qui a consolé tous les téléspectateurs.