La variole du singe classifiée comme une épidémie de niveau 2

La variole du singe poursuit sa propagation en Europe et en Amérique. Le gouvernement sud-coréen l’a alors désignée aujourd’hui comme une épidémie de niveau 2, sur une échelle de quatre. Le COVID-19, la tuberculose et la varicelle font partie de la même catégorie.Lors de l’apparition de symptômes de la monkeypox, il est désormais obligatoire de les signaler aux autorités publiques en moins de 24 heures, et les patients seront traités dans un hôpital et mis en quarantaine.Le siège central de la lutte contre les épidémies prévoit d’introduire rapidement les vaccins de 3e génération, dont l’efficacité est déjà prouvée. Il est actuellement en discussion avec une entreprise pharmaceutique. Cependant, le volume et le calendrier ne sont pas encore déterminés. La Corée du Sud n’a, à présent, recensé aucun cas de contamination.Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), au 5 juin, 780 infections ont été enregistrées dans 27 pays non endémiques.