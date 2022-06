Les vice-ministres sud-coréen, américain et japonais échangent sur les moyens de renforcer leur coopération trilatérale

Photo : YONHAP News

Sur fond d’escalade des tensions dans la péninsule coréenne suite aux lancements successifs de missiles de la Corée du Nord, une réunion entre les vice-ministres des Affaires étrangères de la Corée du Sud, des Etats-Unis et du Japon a eu lieu ce matin à Séoul.Cho Hyun-dong, Wendy Sherman et Takeo Mori auraient notamment échangé sur les réponses à apporter, telle qu’une nouvelle sanction onusienne, en cas d’un nouvel essai nucléaire de Pyongyang. Ces hauts diplomates devraient également discuter des moyens d’intensifier leur coordination sur des sujets régionaux de l’Indopacifique.C’est la première fois en sept mois que ces responsables se réunissent. En novembre, la conférence de presse conjointe avait été annulée en raison de la dégradation des relations Séoul-Tokyo.De plus, le vice-ministre japonais, arrivé hier à Séoul, est le plus haut fonctionnaire du gouvernement nippon à venir en Corée du Sud, depuis octobre 2017. Avant de participer à l’assise trilatérale, Mori s’est entretenu avec le ministre sud-coréen des Affaires étrangères Park Jin.