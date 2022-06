Séoul cherche à contrer les menaces nord-coréennes

Photo : YONHAP News

Cette année, Pyongyang a déjà effectué des tirs de projectiles à 18 reprises. Le plus récent remonte à dimanche où huit missiles balistiques ont été lancés. Pour faire face à ces multiples provocations militaires, le bureau présidentiel, le gouvernement et le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation au pouvoir, se sont retrouvés ce matin. Une telle réunion ne s’est jamais tenue depuis l’investiture du chef de l’Etat Yoon Suk-yeol.Kweon Seong-dong, le nouveau président du groupe parlementaire du PPP, a fustigé que c’était un pari imprudent de mener un essai nucléaire alors que la pandémie frappe le pays, et que Séoul ne se laisserait plus manipuler par Pyongyang. Selon le député conservateur, l’ancienne administration de Moon Jae-in a toujours voulu protéger le royaume ermite en appelant les missiles « projectiles non identifiés », mais cette fois-ci, l’armée sud-coréenne a répondu à la bravade la tête haute.Le 2e vice-conseiller à la sécurité nationale, Shin In-ho, a également déclaré ne pas emboîter le pas à l’ancien gouvernement qui n’a fait que convoquer des réunions sans mettre en place aucun dispositif. D’après lui, le dossier nucléaire nord-coréen n’est pas quelque chose avec lequel on peut vivre, et le bureau présidentiel élaborera des mesures effectives pour contrer ses menaces avant la fin du mandat de Yoon.Par ailleurs, le parti présidentiel a demandé au ministre de la Défense Lee Jong-sup de renforcer le moral des soldats qui s’est affaibli ces cinq dernières années. Pour rappel, le nouveau manuel militaire indique que le régime nord-coréen constitue l'ennemie de Séoul tant qu'il menace la sécurité nationale.