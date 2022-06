Météo : ciel gris et alerte aux orages

Photo : YONHAP News

Le pays du Matin clair s’est réveillé sous la grisaille. A Cheongju, la pluie et des éclairs sont tombés du ciel. Ces épisodes orageux, accompagnés de vent, se sont ensuite répandus sur une plus grande partie du nord et dans le centre-ouest. En revanche, le temps s’est quelque peu levé au sud et sur la côte est, restant tout de même légèrement nuageux.Du côté des températures, elles étaient assez homogènes ce matin, comprises entre 12°C et 16°C pour la métropole. L’île méridionale culminait déjà à 19°C. Dans l’après-midi, la différence thermique entre le nord-ouest et le reste du territoire était incontestable. Le thermomètre oscillait entre 25°C et 26°C dans les régions frappées par les orages, alors qu’il était de 20 à 23°C sur les littoraux est et sud.