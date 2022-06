Menace nord-coréenne : Séoul, Washington et Tokyo vont renforcer leur coordination

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud, les Etats-Unis et le Japon se sont engagés à promouvoir leur coopération en termes de sécurité pour faire face aux menaces nucléaires et balistiques de la Corée du Nord. Les vice-ministres des Affaires étrangères des trois pays, Cho Hyun-dong, Wendy Sherman et Takeo Mori, sont parvenus à cet accord lors d’une réunion qui s’est tenue aujourd'hui à Séoul.Selon Cho, les trois nations ont partagé l’importance de leur collaboration alors que Pyongyang réitère ses bravades et que son septième essai nucléaire se fait craindre. Dans le communiqué conjoint, elles ont dénoncé fermement la série de tirs illégale de ses missiles balistiques.Sherman, quant à elle, a déclaré avoir confirmé la promesse de Washington pour la défense de ses deux alliés, y compris la dissuasion élargie. Et d’ajouter que l’objectif commun consiste toujours à réaliser la dénucléarisation complète de la péninsule coréenne. Elle a également rappelé que les USA n’ont aucune hostilité envers le royaume ermite, et qu’ils sont prêts à reprendre un dialogue sans condition.Mori a, pour sa part, affirmé qu’ils étaient convenus de travailler côte à côte afin de répondre au pays communiste de façon diplomatique à travers les Nations unies.Séoul, Washington et Tokyo se sont également entretenus pour renforcer leur collaboration dans la région indopacifique pour différents enjeux, notamment l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le changement climatique et la stabilisation des chaînes d’approvisionnement.