Kim Hyun-sook promet le soutien gouvernemental pour la question des « wianbu »

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen examinera tous les moyens pour apporter un soutien dans la résolution des problèmes liés aux « wianbu », victimes de l'esclavage sexuel perpétré par l'armée japonaise durant la Seconde guerre mondiale.C'est ce qu'a déclaré Kim Hyun-sook, la ministre de l'Egalité des sexes et de la Famille lors de sa rencontre avec Lee Yong-soo, l'ancienne femme de réconfort, tenue hier au complexe gouvernemental de Séoul.Mme Lee en a profité pour souligner que la question des « wianbu », qui ne concerne pas seulement le pays du Matin clair, constituerait un patrimoine à ne pas oublier pour toute l'humanité. Et d'ajouter que l'exécutif devra déployer tous ses efforts pour que cette histoire tragique soit inscrite comme un patrimoine mondial de l'Unesco.Par ailleurs, l'ancienne victime a demandé que cet esclavage sexuel soit reconnu dans le cadre de la Convention onusienne contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, dans le but de faire assumer la responsabilité au gouvernement nippon.De son côté, la ministre a salué la lutte de la doyenne pour dénoncer et résoudre la question des « wianbu » en tant que défenseuse des droits de l'Homme, en lui répondant qu'elle fera tous les efforts possibles à l'échelle gouvernementale pour soutenir cette cause importante.