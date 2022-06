L’OCDE abaisse sa prévision de croissance sud-coréenne : 2,7 % en 2022

Photo : KBS News

L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a revu à la baisse son pronostic de croissance sud-coréenne. Elle ne prévoit plus qu'une hausse du PIB de 2,7 % contre une estimation de 3 % en décembre dernier. Pour 2023, la prévision est de seulement 2,5 %.D’après l’institution basée à Paris, au pays du Matin clair, les investissements des entreprises commencent à augmenter et la consommation reprend des couleurs, et ce dans le sillage de la levée des restrictions sanitaires liées au COVID-19 et de l’exécution d’une nouvelle rallonge budgétaire. Cela dit, les pressions inflationnistes et les problèmes des chaînes d’approvisionnement dans le monde pourront peser sur la croissance.Selon un spécialiste de l’institut de recherche économique affilié au groupe Hyundai, le conflit en Ukraine a fait bondir les prix des matières premières et cela a un impact négatif sur l’économie et le commerce mondiaux.Ce qui est le plus inquiétant, c’est le ralentissement de la croissance de la Chine et des Etats-Unis, les deux principaux débouchés pour l’exportation des produits « made in Korea ». En outre, la crainte de la stagflation revient.Quant aux prévisions d’inflation, elles s’élèvent désormais à 4,8 %, soit 2,7 points de plus que l'organisation projetait il y a six mois. C’est aussi un niveau de loin supérieur à celui anticipé par la Banque de Corée.A ce propos, le professeur en science économique à l’université Yonsei à Séoul, Sung Tae-yoon, a détaillé que les facteurs faisant basculer l'économie en récession ne s’amélioraient pas tellement. Il s’agit entre autres de la politique d’austérité des Etats-Unis et de la guerre russo-ukrainienne qui perdure depuis plus de trois mois.La Banque mondiale, qui a elle aussi abaissé à 2,9 % ses prévisions de croissance mondiale pour cette année, a alerté sur les risques d’une stagflation.