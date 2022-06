Jeffrey DeLaurentis : Washington adresse à Pyongyang un message de dialogue

Photo : YONHAP News

Pyongyang rejette les appels au dialogue de Washington. Mais ce dernier continue de lui tendre la main. En effet, son ambassadeur adjoint des Etats-Unis à l’Onu a révélé que l’administration de Joe Biden avait adressé au régime de Kim Jong-un un message écrit « de haut niveau » faisant part de son souhait de relancer un dialogue bilatéral sans aucune condition préalable.Jeffrey DeLaurentis l’a annoncé hier devant l’Assemblée générale des Nations unies. Il a alors précisé que le message a été transmis via un canal officieux et qu’il comprend aussi une lettre personnelle destinée à de hauts responsables nord-coréens et des propositions concrètes.Le haut diplomate a également indiqué que son pays avait aussi fait connaître à ses alliés, à ses partenaires et aux autres pays dont la Chine qu’il était ouvert à une diplomatie sérieuse et durable avec le royaume ermite. Et d’ajouter avoir fait aussi état de son intention de l’aider à lutter contre l’épidémie de coronavirus et de lui fournir des vaccins.DeLaurentis a cependant déploré que le Nord multiplie les tirs de missiles menaçant la région comme le monde entier, au lieu de répondre à l’offre de Washington. Il en a profité pour reprocher à la Chine et à la Russie d’avoir apposé leur veto à une résolution du Conseil de sécurité de l’Onu, qui souhaitait imposer de nouvelles mesures punitives à Pyongyang.