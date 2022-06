L'Asean+3 prône la coopération pour la reprise économique et la sécurité régionale

Photo : YONHAP News

Le Cadre économique de l’Indopacifique (IPEF) contribuera à la reprise économique et une plus ample collaboration régionale sera nécessaire pour stabiliser la chaîne d'approvisionnement.Ces propos ont été adressés par Yeo Seung-bae, le vice-ministre adjoint sud-coréen des Affaires étrangères lors de la réunion de haut degré de l'Asean+3, tenue hier en ligne, autrement dit les membres de l’Association des nations de l'Asie du Sud-Est ainsi que la Corée du Sud, le Japon et la Chine.Le diplomate sud-coréen a ainsi confirmé l'engagement du pays du Matin clair pour la prospérité de la région indopacifique et sa volonté d'améliorer la coopération pour le succès de l’Asean+3, qui fête son 25e anniversaire cette année.Qui plus est, Yeo s'est dit convaincu que le Partenariat économique régional global (RCEP), entré en vigueur au début de cette année, et le Cadre économique de l'Indopacifique (IPEF), contribueront à la réussite mutuelle en collaboration avec d'autres partenariats multilatéraux de la région.Quant au dossier nord-coréen, l'officiel sud-coréen a indiqué que des tests de missiles balistiques du royaume ermite violaient les résolutions onusiennes, avant de demander le soutien de la région pour contrer d'autres provocations dont notamment le septième essai nucléaire jugé imminent.Les représentants des pays membres ont appelé à adopter une série de projets quinquennaux à la réunion des ministères des Affaires étrangères de l'Asean+3, prévue en août. Ce qui permettra de répondre efficacement à la pandémie, au changement climatique ou aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement.Les participants venus de l'Asean ont d'ailleurs prôné la solidarité et le soutien de Séoul, Tokyo et Pékin dans le but d'instaurer la paix et la sécurité dans la péninsule coréenne, en Birmanie, en mer de Chine méridionale et en Ukraine.