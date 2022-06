Séoul promet 1,2 million de dollars pour la sécurité des sites nucléaires ukrainiens

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen a décidé d’accorder 1,2 million de dollars à l’Ukraine pour la sécurité de ses centrales nucléaires. Il en a fait part devant le Conseil des gouverneurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), qui s’est ouvert lundi.Séoul débloquera donc cette enveloppe par le biais de l’agence de Vienne, qui doit dépêcher ses effectifs au pays attaqué par la Russie et acheter des équipements et des matériels pour garantir la sûreté des réacteurs nucléaires et la gestion des déchets radioactifs.Par ailleurs, le vice-ministre ukrainien des Affaires étrangères, en déplacement à Séoul, a été reçu hier par le chef de la diplomatie sud-coréenne. A cette occasion, Park Jin a exprimé ses regrets à l’égard du bilan des pertes humaines, qui s’alourdit après plus de 100 jours de conflit. Et de souhaiter aussi que le peuple ukrainien puisse retourner rapidement à sa vie quotidienne d’avant la guerre.Pour sa part, Dmytro Senik a remercié le pays du Matin clair d’apporter son soutien à ses concitoyens et a sollicité également son appui continu.