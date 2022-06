Le gouvernement érige en priorité la lutte contre l’inflation

Photo : YONHAP News

La hausse des prix reste la menace principale pour l'économie nationale et pour les ménages les plus modestes. Afin de se pencher sur les mesures destinées à protéger les sud-Coréens face à leur envolée, le vice-Premier ministre à l’Economie a convoqué aujourd’hui une réunion de tous les ministres concernés.A cette occasion, Choo Kyung-ho a demandé à chaque ministère de faire de la lutte contre l'inflation sa priorité et pour cela d’effectuer l’état de lieux de ses projets respectifs pouvant aider à doper le pouvoir d’achat.Celui qui est également le ministre de l’Economie et des Finances s’est aussi engagé à leur permettre de détourner même les crédits alloués aux autres dépenses, si cela est jugé nécessaire pour juguler l’inflation. Du coup, il a préconisé de mener rapidement et en premier lieu les projets prévus par le nouvel additif au budget.Dans le même temps, Choo a annoncé que l’exécutif supprimerait, de façon audacieuse, les réglementations qui entravent les activités des entreprises. Pour concrétiser cette mesure, une task force sera lancée avant la fin du mois. La prochaine équipe qu’il dirigera en personne « explorera » les dispositions réglementaires à lever dans plusieurs secteurs, en particulier ceux de l’environnement et de la santé.L’administration de Yoon Suk-yeol dévoilera d’ailleurs la feuille de route de sa politique économique vraisemblablement la semaine prochaine.