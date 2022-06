La Corée du Sud pleure la disparition de Song Hae

Photo : YONHAP News

Le célèbre présentateur Song Hae est décédé hier à son domicile à l’âge de 95 ans. Un grand nombre de personnes se sont rendues le jour même et jusqu'à tard dans la nuit devant la chapelle ardente érigée en hommage au doyen sud-coréen des animateurs.Dans la salle des pompes funèbres installée à l'hôpital de l'université nationale de Séoul, les visiteurs continuent aujourd’hui de présenter leurs condoléances et regrettent la disparition de cet homme de télévision, qui, durant environ 35 ans, animait tous les dimanches « Le concours national de chant » sur la chaîne KBS1TV.Selon Lee Sang-byeok, lui aussi l'un des grands animateurs du pays, Song a tenu debout sur le plateau jusqu'au dernier souffle de sa vie, comme la plupart de ses collègues le souhaitaient.Pour l'acteur Yoo Dong-geun, ce grand monsieur a toujours donné du courage et du soutien aux professionnels de la télévision.Le ministre de la Culture s'est recueilli devant l’autel au nom du président de la République. Une lettre de condoléances a été lue et l'ordre du mérite culturel à titre posthume a été décerné à Song. D’après Park Bo-gyun, la prestigieuse récompense a été distribuée au défunt, qui donnait plein d'espoir et de bravoure à la société sud-coréenne et jouait un rôle crucial au développement de l'audiovisuel du pays.Les obsèques seront organisées demain matin par l'Association des humoristes de Corée et la dépouille reposera près du parc Song Hae situé à Daegu, dans le sud-est de la péninsule.