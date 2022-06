Le bras de fer entre les deux principaux partis se poursuit

Photo : KBS News

A l'Assemblée nationale, la seconde moitié de la législature a débuté depuis dix jours, mais le bras de fer entre ses deux principaux partis se poursuit.Les directions de ces deux formations ont commencé hier les négociations sur la nouvelle composition de la présidence et des commissions parlementaires, mais elles ne parviennent toujours pas à réduire leur divergence notamment sur le président de la commission de la législation et des affaires juridiques, qui joue un rôle capital dans l’adoption des projets de loi.Le Parti du pouvoir du peuple (PPP), au pouvoir, exige de désigner celui qui dirigera la commission en question parmi les députés de son parti, conformément à ce qui avait été convenu entre les patrons du groupe parlementaire.En revanche, le Minjoo, la première formation de l’Hémicycle, demande d’élire d’abord le nouvel occupant du perchoir, puis d'entamer les discussions sur le futur président de cette commission. Elle demande d'ailleurs de réformer le rôle de cette dernière, qui abusait de son pouvoir afin de modifier les termes des projets de loi pour les bloquer. Afin de faire pression sur le Minjoo, le PPP a rendu publique la liste des secrétaires des commissions.Par ailleurs, cette épreuve de force complique également les auditions de confirmation des ministres nommés par le nouveau gouvernement et laisse de côté des propositions de loi liées à la vie quotidienne de la population ou à la sécurité nationale.Le président Yoon Suk-yeol a demandé pour la deuxième fois au Parlement d'adopter le rapport de l'audition de Kim Chang-ki, le candidat à la tête du Service national des impôts (NTS). Il semble cependant que le chef de l’Etat va confirmer sa nomination sans même recevoir ce compte-rendu.