COVID-19 : la tendance baissière continue

Photo : YONHAP News

Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 poursuit sa baisse. Ces dernières 24 heures, 12 161 contaminations supplémentaires ont été répertoriées. Soit un recul de quelque 1 100 infections sur une journée, mais une hausse de près de 2 200 par rapport à jeudi dernier. Pour rappel, la veille était un jour férié et il y a eu donc moins de dépistages.S’agissant des patients admis en soins intensifs, avec 106 individus, le chiffre reste inférieur au seuil des 200 pour le 13e jour de suite. Et 18 décès additionnels ont été enregistrés en 24 heures.En résumé, l’épidémie continue sa décrue et cela se confirme dans le taux de reproduction permettant de prévoir la dynamique de transmission du virus. Au 7 juin, il restait à 0,74, donc en dessous de 1 pour la dixième semaine consécutive.Les indicateurs liés à la crise sanitaire sont jugés désormais stables et dans ce sillage, le gouvernement a commencé à plancher sur les nouvelles règles sur l’isolement obligatoire de sept jours pour les cas positifs ainsi que sur la date de son éventuelle levée. Les discussions portent notamment sur les conséquences de ce retrait sur la propagation du virus ou celles de son maintien sur les dépenses budgétaires.Les autorités sanitaires en dévoileront les résultats le 17 juin. Si elles décident d’un nouveau protocole, celui-ci prendra effet trois jours plus tard.