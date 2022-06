Photo : YONHAP News

Deux salles deux ambiances aujourd’hui au pays du Matin clair. En effet, la moitié nord a été abonnée aux averses et aux nuages et pourrait même observer des orages dans la soirée, alors que le sud a joui d’un grand soleil toute la journée.Les températures sont sensiblement similaires à hier. Dans la matinée, le mercure était assez disparate et la région métropolitaine était encore la plus chaude avec 18°C, tandis que dans l’après-midi, il s’est homogénéisé : entre 25 et 26°C sur la moitié nord, 27°C dans le sud et entre 23 et 24°C sur le littoral sud.