La commission d’enquête sur les catastrophes sociales termine ses activités sans élucider le naufrage du ferry Sewol

Photo : KBS News

La commission d’enquête spéciale sur les catastrophes sociales terminera aujourd’hui ses missions. Lancée en décembre 2018, elle était chargée de faire toute la lumière sur les grandes catastrophes d’origine humaine qui avait bouleversé la Corée du Sud. Or, son bilan est jugé décevant, alors qu’elle a dépensé un budget important de 57 milliards de wons, soit 42 millions d’euros.Pendant trois ans et six mois, ce groupe de travail a présenté au total une vingtaine de textes de recommandation. Il a travaillé notamment sur deux affaires : le scandale du désinfectant pour humidificateur et le naufrage du ferry Sewol.La première affaire concerne un scandale sanitaire lié aux désinfectants nocifs pour humidificateur d’air, qui a tué plus de 1 000 personnes selon les chiffres officiellement reconnus depuis 2011. Au cœur de ce scandale se trouve notamment Oxy Reckitt Benckiser. La commission d’enquête spéciale n’a pas été à la hauteur des attentes des victimes et de leurs familles.La seconde est le naufrage du ferry Sewol qui a sombré au large de Jindo sur la côte sud-ouest du pays, le 16 avril 2014, et a fait plus de 300 morts dont la plupart étaient des élèves d’un lycée en voyage scolaire. Faute de preuves suffisantes, la commission n’a pas réussi à trancher sur la cause principale de l’accident parmi les deux hypothèses avancées, à savoir le dysfonctionnement du navire ou bien un choc extérieur.La commission a reconnu, lors de sa dernière conférence de presse organisée hier, ses limites et a présenté ses excuses pour ne pas avoir su élucider le naufrage mortel du ferry Sewol. En fait, son organe exécutif, le comité plénier, n’a pas pu fonctionner correctement parce qu’il était composé de personnalités recommandées par les partis politiques et qu’il a été remanié à plusieurs reprises.